Nach einem schweren Unfall in Bernau sucht die Polizei mögliche Zeugen und die Autofahrerin, die den folgenschweren Zusammenstoß verursacht haben soll. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt, die Unfallverursacherin haute ab.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag, 20. April, an der Ecke Börnicker/Eberswalder Straße. Zwischen 16.20 und 16.30 Uhr soll ein 13-jähriges Mädchen die Eberswalder Straße überquert haben. Gleichzeitig bog eine Autofahrerin von der Börnicker Straße ein und erfasste das Kind. Die Fußgängerampel hatte laut Polizei grünes Licht für das Mädchen angezeigt.

Kind im Krankenhaus, Autofahrerin auf der Flucht

Durch den Aufprall wurde das Kind schwer verletzt. Es musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin kümmerte sich allerdings nicht um das Mädchen und setzte ihre Fahrt in Richtung Rüdnitz fort. Nun wird sie von der Polizei gesucht.

Derzeit liegen der Polizei nur wenige Angaben zu der Gesuchten vor. Sie soll mittleren Alters sein und einen blauen Kleinwagen fahren. Ihre blonden Haare trug sie zum Zeitpunkt des Geschehens zu einem Zopf gebunden. Außerdem trug sie eine dunkle Sonnenbrille.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler bitten mögliche weitere Zeugen, die bislang noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, „dies nun unbedingt nachzuholen“. Sachdienliche Hinweise werden in der Polizeiinspektion Barnim unter der Rufnummer 03338 3610 über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de entgegengenommen.