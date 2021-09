Mehrere Müllltonnen sind in der Nacht zu Sonntag im Bernauer Ortsteil Schönow in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten Anwohner in den frühen Morgenstunden beobachtet, wie Jugendliche auf Fahrrädern an der Nuthestraße eine Papiertonne in Brand setzten. Kurz darauf w...