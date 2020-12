500.000 Euro sollen im kommenden Jahr in die neue Kita „Pankestrolche“ an der Bernauer Straße fließen. 5,2 Millionen wurden bereits in den Vorjahren für die Einrichtung eingeplant. Ab dem Sommer 2021 sollen in der Kita 100 Kinder betreut werden. © Foto: Wolfgang Rakitin