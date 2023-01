Das geplante Flüchtlingsheim in Klosterfelde erhitzt weiter die Gemüter. Die öffentlichen Schreiben der Lokalpolitiker zu diesem Thema werden brisanter, die gegenseitigen Anschuldigungen heftiger. Ortsvorsteher Rico Brauer (Bündnis Klosterfelde) will nun sogar strafrechtlich relevanten Inhalt in...