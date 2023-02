Der Ton wird rauer in der Diskussion um das vom Landkreis Barnim geplante Übergangswohnheim in Klosterfelde, in dem 80 Menschen untergebracht werden sollen. Die Mitglieder des Hauptausschusses und vor allem Bürgermeister Oliver Borchert bekamen den Unmut der rund 100 Bürger zu spüren, die ihrem ...