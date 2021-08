Ihren 45. Geburtstag hat Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle am Mittwoch bei kulturpolitischen Dialogen in Bernau und Panketal gefeiert. Begrüßt wurde sie jeweils mit Blumen und Kuchen. In der Galerie am Hühnerstall in Panketal sangen ihr die Gastgeber sogar ein Ständchen. In der Neuen Musikschule in Bernau revanchierte sich die Ministerin ihrerseits mit einem Zuwendungsbescheid über rund 113.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Topf zu...