Wo DDR-Staatschef Erich Honecker wirkte, setzt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Ruhe? Glaubt man den Gerüchten in Wandlitz (Landkreis Barnim), dann steht die scheidende Kanzlerin kurz davor, in Wandlitz ein Grundstück zu erwerben, um darauf ein Wohnhaus errichten zu lassen. Was ist dran an den Gerüchten?