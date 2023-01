Mia ist zurzeit einer der beliebtesten Namen, den Eltern ihren Mädchen nach der Geburt geben.

Auf der Geburtenstation im Helios-Klinikum in Berlin-Buch , in dem auch viele Barnimer Kinder das Licht der Welt erblicken, war er im vergangenen Jahr jedenfalls auf Platz 1 der beliebtesten Vornamen. Bei den Jungen lag Leon wieder einmal vorn. Auf den folgenden Rängen finden sich bei den Mädchen Charlotte und Lena. Platz vier teilen sich Leni, Leonie, Marie, Platz fünf gehen an Anna, Ella, Emma und Hanna. Beliebte Namen für Jungen waren außerdem Emil, Louis, Theodor, Ben, Felix, Liam, Elias und Leo.