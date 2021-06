Christa Stiller hat in ihrem Leben schon einiges erlebt – einen Grundstein hat aber auch die 83-jährige Werneuchenerin noch nicht gelegt. Dies änderte sich am Montagnachmittag, als die Ehrenbügerin der Stadt einen solchen für die Senioren-Wohnanlage der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in die E...