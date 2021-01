Die Verwaltung möge doch im ersten Quartal „vorhandene Überlegungen“ zur Kindertagesstätten- und Schulplanung inklusive möglicher Standorte in der Gemeindevertretung vorstellen, lautete in der Januar-Sitzumg ein Antrag der Fraktion Unabhängige /BVB Freie Wähler. Die in den politischen Grem...