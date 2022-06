Gute Nachricht für alle Wohnungssuchenden im Berliner Umland: Der Grundstein für 221 neue Wohnungen wurde am Montag in Panketal gelegt. Im Ortsteil Schwanebeck entstehen im Eichenring zwei zusammengehörende Wohnblocks, in denen künftig – je nach Rechnung – zwischen 400 und 800 Menschen Platz...