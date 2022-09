Noch sind die Flutschäden in Wandlitz und Basdorf unvergessen, da sorgen die Vorbereitungen zum Verkauf einer 3380 Quadratmeter großen Fläche mit beachtlichem Waldanteil in Basdorf für Aufregung. Der Punkt dabei: Dem Wald kommt als unversiegelter Naturraum in Sachen Regenwasserschutz, Trinkwasse...