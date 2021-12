„Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Kita muss bald fertig sein“, sangen die Kinder am Freitagnachmittag beim symbolischen ersten Spatenstich für die neue Kita „Meilenstein“ am Weprajetzkyweg in Biesenthal. Es klang launig dahin gesungen. Die Knirpse waren sich ihrer Worte vermutlich gar ...