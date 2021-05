Wenn sich junge Menschen mit der Zukunft beschäftigen und ihr engeres Umfeld gestalten wollen, ist das sicher begrüßenswert. Der 19-jährige Paul Hübner, aufgewachsen in Ahrensfelde und derzeit Student an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), ist so ein Zeitgenosse. Bere...