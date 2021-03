In der Gemeinde Wandlitz besteht weiterhin großer Bedarf an Kitaplätzen. Um diesem auch in Zukunft gerecht zu werden, haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag beschlossen, eine Kita im Ortsteil Wandlitz errichten zu lassen.

Auf dem Nachbargrundstück steht das Barnim Pa...