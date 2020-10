Trommeln für Veränderung: Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag Beschäftigte von Bund und Kommunen zum Streik aufgerufen. An der zentralen Kundgebung am Wasser- und Schifffahrtsamt in Niederfinow nahmen insgesamt rund 200 Personen teil. © Foto: Wolfgang Rakitin