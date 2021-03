Anhänger von Fridays for Future waren an diesem Freitag wieder aktiv. Zum siebten globalen Protesttag für die Einhaltung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens von 2016 zeigten sie auch in Bernau und Eberswalde Präsenz. Für die Hussitenstadt hatten Parents for Future zur Bildung einer Mensch...