Die Läufer im Landkreis Barnim müssen sich in Geduld üben. Die ersten Veranstaltungen des beliebten Barnimer Sparkasse Lauf-Cups wurden jetzt abgesagt. Der Veranstalter wagt jetzt vorsichtige Prognosen, wann es los gehen könnte.Eigentlich sollte am 16. Januar wie gewohnt der Lauf in den Finower...