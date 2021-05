In Wandlitz ist am Mittwoch das Altpapier abgeholt worden. Mancher kehrte am Abend aber unangenehm überrascht nach Hause zurück. Die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) hatte zwar die Tonnen geleert, daneben liegende Pappen aber zurückgelassen. „Jetzt lassen die den Scheiß hier liegen u...