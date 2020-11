Was die Straßenverkehrsordnung für alle Autofahrer ist, ist die Kommunalverfassung für alle Lokalpolitiker. Und nicht immer herrscht im politischen Betrieb Klarheit darüber, was erlaubt ist und was nicht. Das hat jüngst der Fall von Sebastian Gellert gezeigt.Der Werneuchener Stadtverordnete hat...