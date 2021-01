Der Wandlitzer Ortsteil Lanke bleibt bei seinem Wunsch nach einer stringenten Parkraumbewirtschaftung. Wie Ortsvorsteher Frank Wendland (SPD) begründet, werde der Ort regelmäßig komplett zugeparkt, sodass es aus seiner Sicht nur richtig wäre, Einnahmen zu erzielen. „Die Benutzung des Strandbades ist kostenfrei, laufend müssen Mülleimer geleert werden, ebenfalls kostenlos. Und daher finden wir, Einnahmen könnten der Gemeinde nicht schaden“, so Wendland.

Der Ortsbeirat befasst sich jüngst erneut mit dem Thema, da eine Vorlage der Verwaltung die Frage der Fremdbewirtschaftung der Parkplätze aufwirft. In der Stellungnahme des Ordnungsamtes rät dessen Leiterin Ilka Paulikat davon ab, Dritte zu beauftragen. Gründe gibt es einige: Die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Parkplätzen nehme zwar die Zeit des Außendienstes in Anspruch, jedoch sinke die Zahl der Verstöße bei regelmäßigen Kontrollen. Denn tatsächlich gebe es bei den Autofahrern Lerneffekte. Zudem besteht die Sorge, die Fremdfirmen könnten zu stark gewinnorientiert arbeiten. Dies gelte insbesondere bei der Kontrolle von Verkehrsordnungswidrigkeiten. „Bereits jetzt gibt es häufiger Beschwerden im Ordnungsamt über die Art der Kontrollen auf den privat bewirtschafteten Parkflächen in Wandlitz und Basdorf“, schreibt die Amtsleiterin.

8000 Euro kostet ein Parkscheinautomat

Für Lanke stehen für den Parkplatz am Obersee und an der Dorfstraße Parkscheinautomaten zur Debatte. Die Anschaffungskosten eines Parkscheinautomaten betragen aktuell zirka 8000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Leerungen der Automaten durch ein Sicherheitsunternehmen sowie für die Nutzungsrechte von Software, die Kosten für Papier, Reparaturen und Reinigungen nach Vandalismus. Im Haushalt waren hierfür bisher insgesamt 5500 eingeplant.

Und natürlich müssten die Automaten neben der Möglichkeit der Münzzahlung auch über eine Funktion für berührungslose Kartenzahlung und EC-Kartenzahlung verfügen. Auch ein Webzugang für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehört zur zeitgemäßen Ausstattung. Zumal der Füllstand der Münzkassette wie auch der technische Ist-Stand abgerufen werden kann.

Da zugleich auch für den Parkplatz an der Wandlitzer Kehlheide der Aufbau von zwei Parkscheinautomaten diskutiert wird, steht die Gemeinde im Fall der Zustimmung vor Investitionen.

Es wären 32.000 Euro Anschaffungskosten für vier Parkscheinautomaten inklusive der Beschilderung notwendig. Obendrauf kommen die Unterhaltungskosten für die Automaten.

Die Erlöse sähen folgendermaßen aus: Es werde mit Einnahmen von zirka 77.400 Euro gerechnet, bei einer 50-prozentigen Auslastung der hinzukommenden Parkflächen (über insgesamt vier Monate mit jeweils einem Tagesticket von drei Euro). Darüber hinaus kann die Gemeinde durch Verwarn- und Bußgelder weitere Einnahmen einplanen.

Die Höhe des Tagestickets steigt eventuell schon bald auf fünf Euro an. Der Wandlitzer Ortsbeirat konnte sich zumindest diese Erhöhung vorstellen.

Neujahrsempfang soll nachgeholt werden

Wie der Lanker Ortsvorsteher Frank Wendland weiter sagt, soll der am 16. Januar ausgefallene Neujahrsempfang des Ortsteils später nachgeholt werden. Die Hoffnung bestehe, dass beispielsweise im April die Corona-Krise soweit beherrschbar sei, dass dann wieder Treffen stattfinden könnten. Eventuell sogar das Osterfeuer, das am 4. April im Ort geplant ist. Erstmalig soll das Osterfeuer nicht auf dem Bolzplatz stattfinden, sondern auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum. Der Grund ist ziemlich einleuchtend. Zum Bolzplatz wurden nicht nur Feuerholz und Grünzeug gefahren, es befand sich immer sehr viel Müll in den Haufen. Die Kosten der Entsorgung möchte sich die Gemeinde ersparen.