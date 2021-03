Etwa 100 Anwohner demonstrierten am Donnerstagabend vor der Sitzung der Gemeindevertretung von Sydower Fließ gegen die Solarparkpläne in Tempelfelde. Sie kritisieren die Größe des geplanten Solarparks sowie den Standort in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung. Das rund 200 Hektar große Plangebi...