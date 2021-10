Ein junger Mann aus Bernau ist am Wochenende zum Landesvorsitzenden der SPD-Jugendorgansisation Jusos in Brandenburg gewählt worden. Das teilten die Barnimer Jusos am Montag mit. Der SPD-Nachwuchs hatte sich in Petzow zur Landesdelegiertenkonferenz getroffen.

Dort wurde der 19-jährige Ron Straßbur...