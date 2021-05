Zwischen den Anschlussstellen Bernau Nord und Wandlitz ging am 19.05.2021 ein BMW in Flammen auf. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17: 50 Uhr zu dem Einsatz gerufen.

Die Insassen des brennenden Autos konnten rechtzeitig in Freie gelangen und so glücklicherweise keinen Schaden nehmen. Sie brachten sich in Sicherheit und wählten den Notruf.