Auf den Fotos aus der Überwachungskamera ist der Mann gut zu erkennen. Ihn sucht derzeit die Polizei. Denn gegen den Mann wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Behörden erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

© Foto: Polizei Brandenburg

Der Mann hatte bereits am 10. Oktober vergangenen Jahres versucht, verschiedene Waren aus einem Drogeriemarkt in Eiche zu entwenden. Die Sachen hatte er in eine mitgeführte Tasche gesteckt und wollte damit aus dem Geschäft verschwinden.