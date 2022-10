Am späten Abend des 16.10.2022 war eine 16-Jährige im Stadtgebiet von Bernau unterwegs gewesen, als in der Iserstraße ein Mann auf die Jugendliche zukam. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte die Herausgabe ihres Smartphones. Mit dem Telefon flüchtete der Räuber dann erst einmal unerkannt.

Freunde der jungen Frau konnten ihn jedoch in Tatortnähe entdecken. Als sie den Mann aufforderten, das IPhone zurückzugeben, zog dieser erneut sein Messer und führte diesmal sogar Stichbewegungen in Richtung eines 18-Jährigen aus. Glücklicherweise kam es dabei zu keinen Verletzungen.