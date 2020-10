Am Morgen des 06.10.2020 wurden der Polizei aus dem Bereich Panketal mehrere Autoaufbrüche angezeigt. In jedem Fall waren Besitzer von Fahrzeugen der Marke BMW betroffen gewesen.

In der Gletscherstraße in Schwanebeck gelangten die Täter so in einen Wagen, dessen Navigationsgerät sie stahlen. In der Ernst-Thälmann-Straße in Schwanebeck nahmen sie das Lenkrad eines Autos mit sich. Ebenso in der Alemannenstraße und in der Bahnhofsstraße in Zepernick, wo jedoch auch noch jeweils Bordcomputer mit Navigationsgeräten verschwanden.

Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln in allen genannten Fällen und prüfen, ob sie im Zusammenhang stehen.