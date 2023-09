S-Bahn-Fahrer, die zwischen Oberhavel und Berlin pendeln, müssen sich auch im Oktober auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Linien S1 und S8 fahren die nächsten Wochen unregelmäßig oder fallen an manchen Tagen komplett aus. Grund sind verschiedene Bauarbeiten am Streckennetz.

Hier die wichtigsten Termine:

Taktveränderungen und Ausfall bei S-Bahn S1

Oktoberwochenende nach dem Tag der Deutschen Einheit. Von Sonnabend, 7. Oktober, 7 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 16 Uhr gibt es zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg Umleitungen und Taktveränderungen. Weil die S1 über Pankow, Blankenburg und Schönfließ nach Hohen Neuendorf umgeleitet wird, kommt es zu Verspätungen. Nach Birkenwerder fährt von und nach Berlin eine separate Los geht es am erstennach dem Tag der Deutschen Einheit. Vongibt es zwischenUmleitungen und Taktveränderungen. Weil die S1 überumgeleitet wird, kommt es zu Verspätungen. Nachfährt von und nacheine separate S1-Linie . An diesem Wochenende klettern Spezialisten, die mit Seilen gesichert sind, in die Bäume am Rande der Bahntrasse, um sie zu stutzen oder zu fällen.

Fahrgäste der S-Bahn, die mit der S1 und der S8 zwischen Oberhavel und Berlin mit der S-Bahn fahren, müssen seit Monaten Einschränkungen hinnehmen. Die Schienenstränge werden mit großem Aufwand modernisiert.

© Foto: Annette Riedl/dpa

In den Nächten von Montag zu Dienstag, 9. und 10. Oktober, sowie von Dienstag zu Mittwoch, 10. und 11. Oktober, fällt die S1 von 22 Uhr bis 1.30 Uhr zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg aus. Es werden neue Kabel verlegt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Achtung! In Birkenwerder hält der Bus nicht am Bahnhof, sondern am Rathaus. Bis zum Bahnhof sind es dann etwa 450 Meter bergauf zu laufen.

In den Nächten darauf (11./12. und 12./13. Oktober) ist die Linie S1 zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf von 22.10 Uhr bis 1.30 Uhr unterbrochen. Es fahren Ersatzbusse.

RE5 als S1-Alternative

Alternativ kann zwischen Berlin und Oranienburg der Regionalexpress 5 genutzt werden. Nach mehrwöchiger Unterbrechung fährt die Linie ab Freitag, 29. September, wieder nach Fahrplan. Der letzte Zug von Oranienburg nach Berlin fährt um 22.40 Uhr. Auch die Unterbrechung der RB20 zwischen Oranienburg und Hennigsdorf endet an diesem Freitag.

Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie S8:

In den Nächten 11./12. und 12./13. Oktober ist auch die S8 jeweils zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder von Einschränkungen betroffen. Der Bus hält nicht am S-Bahnhof Schönfließ (bis dahin fährt aber die S8), sondern an der Kirche im Dorf. Die Verkehrsplaner empfehlen den Fahrgästen, bereits in Mühlenbeck auszusteigen und den Ersatzverkehr zu nutzen. Vom S-Bahnhof Schönfließ bis zur Kirche ist es ein 1,1 Kilometer langer Fußmarsch. Auch der S-Bahnhof Bergfelde wird vom Bus nicht angesteuert. Hier kann an den Haltestellen Hochwaldallee und Ahornallee ein- und ausgestiegen werden.

Der S-Bahnhof Schönfließ kann von den Bussen im Schienenersatzverkehr nicht angefahren werden. Es besteht keine Möglichkeit zu wenden. Die Ersatzhaltestelle ist an der Kirche.

© Foto: Jürgen Liebezeit

Am Wochenende vom Freitag, 20. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 1.30 Uhr, ist der Bahnverkehr der Linie S8 zwischen Bornholmer Straße und Karow/Schönfließ unterbrochen. Es fahren Ersatzbusse.

Montag, 23. Oktober, 4 Uhr, bis Dienstag, 24. Oktober, 22 Uhr, sowie am Mittwoch, 25. Oktober, von 1.30 Uhr bis 22 Uhr und von Donnerstag, 26. Oktober, 1.30 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 1.30 Uhr fährt zwischen Pankow und Karow/Schönfließ kein Zug. In den Nächten vom 24. zum 25. Oktober sowie vom 25. zum 26. Oktober fällt die S8 jeweils von 22 Uhr bis 1.30 Uhr sogar zwischen Bornholmer Straße und Schönfließ aus. Es wird jeweils ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Pankow beziehungsweise Bornholmer Straße und Hohen Neuendorf angeboten. Zu einem Ausfall der Linie S8 kommt es auch wieder Ende Oktober. Vonfährt zwischen Pankow und Karow/Schönfließ kein Zug. In den Nächten vomfällt die S8 jeweils von 22 Uhr bis 1.30 Uhr sogar zwischenaus. Es wird jeweils ein Bus-Ersatzverkehr zwischenangeboten.

In der Woche von Montag, 30. Oktober, 4 Uhr, bis Freitag, 3. November, 22 Uhr, gibt es erneut zwischen Pankow und Schönfließ keinen Zugverkehr auf der Linie S8. Der Ersatzbus fährt die bekannte Route zwischen Pankow und Hohen Neuendorf.

Sanierung auf der S-Bahn-Strecke S1

Die Sperrungen hängen in den meisten Fällen mit der Sanierung und Modernisierung der Strecken zusammen. Die Deutsche Bahn ersetzt unter anderem die vorhandene Stellwerkstechnik in Birkenwerder und Oranienburg auf der Strecke der S-Bahn-Linie S1 durch moderne Elektronische Stellwerkstechnik (ESTW-Technik).

Die Inbetriebnahmen sind im Mai 2024 geplant, acht Monate später als geplant. Neue Weichenverbindungen in Hohen Neuendorf und Lehnitz ermöglichen außerdem eine flexiblere Betriebsführung. „Somit können die Züge der S-Bahn-Linien S1 und S8 frühzeitig wenden“, heißt es in der Baubeschreibung.