Jenny ist 37 Jahre jung und lebt mit ihrem Partner sowie den Haustieren (einem Hund, einer Katze und einem Kater) im schönen Bernauer Ortsteil Schönow. Die gelernte Versicherungskauffrau hat sich zwischenzeitlich selbständig gemacht und arbeitet als „Virtuelle Persönliche Assistentin, um so den Mittelstand zu unterstützen und das Reisen miteinander zu verbinden“, schreibt sie. Das Foto entstand in ihrem „Do it yourself Camper-Van“, den sie Stück für Stück ausgebaut haben. „Kurztrips an die Mecklenburgische Seenplatte, in die Sächsische Schweiz, nach Dessau an die Elbe und in die Märkische Schweiz durften wir unter anderem schon erleben.“ Sie freut sich bereits auf weitere tolle Abenteuer - ob die Erkundung der Heimat oder durch Europa zu touren - „wenn’s nach mir geht gerne auch die ganze Welt zu bereisen.“

