Sie ist das Prestigeprojekt der Gemeinde Panketal, Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) spricht sogar vom größten kommunalen Bauvorhaben, das jemals in Schwanebeck oder Zepernick realisiert wurde: die neue Grundschule in der Elbestraße. In einigen Jahren soll sie stehen, am Dienstag, 12. Septemb...