Der Kreistag hat sich am Mittwochabend mehrheitlich hinter Landrat Daniel Kurth (SPD) gestellt und gegen die Eröffnung einer Gesamtschule in Wandlitz gestimmt. Der Landkreis will in der Gemeinde stattdessen eine neue Oberschule bauen. Die bisherige in Klosterfelde soll geschlossen werden, um die Gr...