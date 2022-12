Das Siebenklang-Festival ist schon für sich ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Bernau. Fanden die Veranstaltungen im Freien statt, verlegt die Festivalleitung für 2023 einige in eine ganz besondere Spielstätte.

Die Festivalbesucher haben an fünf Abenden erstmals die Möglichkeit, den alten Güterschuppen am Bahnhof in Bernau von innen in Augenschein zu nehmen. Das seit langen leerstehende Gebäude wurde von der Stadt gekauft und soll in Zukunft als Jugendfreizeiteinrichtung fungieren. Die Planung des Nutzungskonzeptes – bei dem auch Jugendliche involviert sein werden – und die Baumaßnahmen beginnen aber erst Mitte nächsten Jahres. Somit werden fünf von sieben Festival-Konzerten noch ganz in der Atmosphäre eines sogenannten Lost Places (Vergessener Ort) stattfinden.

Eine UN-Botschafterin, die für drei Päpste sang

Eröffnet wird das Festival aber im Audimax des Bauhaus-Ensembles in Bernau. Bereits am 4. März 2023 tritt die international gefeierte Sängerin NOA auf. Die Sopranistin stand bereits auf den berühmtesten Bühnen der Welt und spielte mit absoluten Giganten der Pop- und Rockgeschichte. Als UN-Botschafterin schlägt sie Brücken zwischen den Kulturen und hat sich auch mit dieser Tätigkeit einen Namen gemacht. Nach Konzerten in der Carnegie Hall, vor drei Päpsten und im Weißen Haus, um nur ein paar Beispiele zu nennen, tritt sie im März auch in Bernau auf.

Nach dem Festivalstart geht es im April im besagten Güterschuppen weiter. Jan Plewka, Frontsänger der Band Selig, wird am 22. April mit seinem Programm „Wann, wenn nicht jetzt“ Songs von Rio Reiser singen. Seine Interpretationen der Lieder des vielschichtigen Musikers ruft nach wie vor Begeisterung im Publikum und in den Zeitungsbesprechungen hervor. Am darauffolgenden Tag tritt das a capella Comedy-Trio „Muttis Kinder“ auf. Mit neuen Liedern und frechen Texten sorgen sie für eine fröhlich und entspannte Atmosphäre.

Im Mai locken dann drei Veranstaltungen in den alten Güterschuppen. Der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhle spielt am 13. Mai mit seiner Band eigene Arrangements von Klassikern und kaum bekannte Stücken. Das Quartett präsentiert eine Kollektion aus bekannten Hits der Musikgeschichte und von entdeckten Raritäten.

Zu den 17. Bernauer Musikfestspielen kommt unter anderen Norbert Leisegang von der Belziger Musikgruppe Keimzeit. Zu den Besonderheiten des Festvals gehören auch die Veranstaltungsorte.

© Foto: Ron Marzok

Am darauffolgenden Mittwoch kommt DOTA in die Stadt. Die Liedermacherin Dota Kehr, die manch einem als Kleingeldprinzessin bekannt gewesen sein dürfte, ist spätestens seit dem 2020 veröffentlichten Album „Kaléko“ eine Berühmtheit aus den deutschen Charts. Ihre Texte sind teils politisch motiviert, teils erzählen sie von der Ratlosigkeit eines Lebens in permanenten Krisen, teils berichten sie von alltäglichen Begebenheiten; unverstellt und ehrlich.

Innere Verbundenheit zur Romantik

Als letzter Akt im Alten Güterschuppen wird die Band Keimzeit auftreten. Die Musiker aus Belzig gelten als Institution im Bereich der deutschsprachigen Singer-Songwriter-Szene. Die Band feierten in diesem Jahr ihr vierzigstes Gründungs-Jubiläum. Das neue Album „Kein Fiasko“, das sie im Güterschuppen vorstellen, beschreibt persönliche Alltagsbeobachtungen und offenbart eine innere Verbundenheit zur Romantik.

Im Juni endet das Festival mit dem Songland Trio. Stilistisch verbindet die Band Einflüsse aus den Richtungen des Souls, Pops, Jazz‘ und dem Singer-Songwriter-Genre. Ihre Lieder sind poetisch verdichtete Momentaufnahmen. Dazu passt auch der Veranstaltungsort. Am 4. Juni spielt die Band in Lanke im historischen Marstall, in der Nähe des Schlosses Lanke. Die Bauform mit dem Kuppeldach sorgt nicht nur für eine spannende Atmosphäre, sondern auch für eine bemerkenswerte Akustik.

Wie kommt man an Tickets und was kosten sie?

Der Eintrittspreis variiert je nach Tag und hängt davon ab, ob man ermäßigungsberechtigt ist. Der reguläre Ticketpreis liegt zwischen 25,50 Euro und 39,50 Euro, der Ermäßigungstarif zwischen 32 Euro und 22 Euro.

Tickets sind online erhältlich unter www.siebenklang.de/#tickets

Zudem gibt es die Möglichkeit Tickets im Reisebüro Barnim, in der Bernauer Bürgermeisterstraße, im Reisebüro Wandlitz, im Online-Ticketshop über www.public-tickets.de und telefonisch unter 03337-425730 zu erhalten.