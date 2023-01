Den Start ins neue Jahr hatten sich alle Beteiligten sicherlich anders vorgestellt: In den frühen Morgenstunden des 1. Januar eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen in Panketal offenbar so dermaßen, dass die eine Frau eine Schusswaffe zog und auf die andere schoss.

Inzwischen ermittelt die Mordkommission der Polizei Brandenburg zu den Hintergründen der Tat. In der Nacht noch waren Rettungskräfte und Polizei in der Lahnstraße im Ortsteil Zepernick im Einsatz. Dort soll es kurz nach 6 Uhr zu dem Streit zwischen den zwei Frauen gekommen sein. Wenig später fiel mindestens ein Schuss, bei dem eine der beiden Frauen verletzt wurde. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten diese und brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Eine Frau verletzt, die andere wurde festgenommen

Die andere Frau, die mutmaßlich den Schuss abgegeben hatte, wurde noch vor Ort als Tatverdächtige festgenommen, hieß es von der Polizei. Wie bei Vorfällen dieser Art üblich, ermittelt nun eine Mordkommission dazu. Ermittler der Kriminaltechnik sicherten am Nachmittag Spuren auf dem Grundstück. Zu weiteren Erkenntnissen wollte sich die zuständige Polizeidirektion Ost bisher nicht äußern.