Ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten hat sich am Montag gegen 9 Uhr in Panketal ereignet. Im Ortsteil Schwanebeck ist auf der L200 ein Personenwagen in Richtung Bernau gefahren. In Höhe der Einmündung der Birkholzer Straße ist ein Multicar in den Pkw gefahren. Bei dem Aufprall wurden drei Insassen des Pkw verletzt, zwei davon schwer. Ebenfalls schwere Verletzungen erlitten der Fahrer und der Beifahrer in dem Kehrfahrzeug.

Vor Ort waren mehrere Krankenwagen, um die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser zu bringen. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Panketaler Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Nach dem Rettungseinsatz beseitigte sie auch die ausgelaufenen Flüssigkeiten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte ein Vorfahrtsfehler zu dem Unfall.