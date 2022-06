Großes Spektakel in Bernau : Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird endlich wieder das Hussitenfest gefeiert. Seit Freitag sind tausende Menschen in der Innenstadt unterwegs. Sie staunen über die Darbietungen der Gaukler, Musiker sowie Ritter und nehmen die zahlreichen Getränke-Angebote wahr. Gefeiert wurde jeweils bis in die Nacht. Noch bis heute Nachmittag laufen die Feierlichkeiten.

Bürgermeister André Stahl (Linke) zeigte sich erfreut darüber, dass das Fest stattfinden konnte. „Es herrscht eine ganz entspannte Stimmung“, sagte er am Samstagabend. „Man merkt, dass es alle Leute genießen, nach all den Einschränkungen endlich wieder gemeinsam feiern zu können.“

André Stahl: „Feuerwerk und Festumzug waren besondere Highlights“

Er selbst fühlte sich auf dem Festgelände ebenfalls ausgesprochen wohl. „Besonders gut hat mir das Feuerwerk am Freitag und der Festumzug am Samstag gefallen“, so das Stadtoberhaupt. „Das gesamte Gelände im Stadtpark hat aber viele Highlights zu bieten und auch die Stände am Marktplatz werden von den Besuchern gut angenommen.“

Gaukler stimmten bei der Eröffnungsfeier am Freitag das Publikum am Steintor in Bernau auf das dreitägige Hussitenfest ein.

© Foto: Sergej Scheibe

Beim Hussitenfest konnten viele Tanzeinlagen bestaunt werden.

© Foto: Sergej Scheibe

Auf der Strohwiese konnten die Tischmanieren der Menschen im Mittelalter beobachtet werden.

© Foto: Sergej Scheibe

Bunte Farben prägten die Showeinlage von Tänzerin Madlen Werner.

© Foto: Sergej Scheibe

Ohne Zweifel gehörte der Festzug abermals zu den besonderen Anziehungspunkten des Fests. Tausende Menschen säumten die Straßen und applaudierten beispielsweise den kostümierten Rittern, Kaufleuten und Pestkranken. Die Route führte vom Bahnhof durchs Steintor, weiter zum Rathaus und über die Berliner Straße zum Stadtpark.