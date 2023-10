Zur dauerhaften Sicherung der Trinkwasserqualität führen die Stadtwerke Bernau ab Montag in mehreren Stadt- und Ortsteilen Rohrnetzspülungen durch, die die Innenwand der Wasserrohre von Ablagerungen befreien sollen.

„Während der Reinigungsarbeiten und kurz danach kann es zur kurzen Unterbrechung der Trinkwasserversorgung sowie zu Beeinträchtigungen durch Druckmangel, Luft in den Wasserleitungen oder auch Trübungen des Wassers kommen“, teilten die Stadtwerke mit.

Stadtwerke raten vom Wäschewaschen ab

Eine leichte Verfärbung nach den Reinigungsarbeiten sei gesundheitlich völlig unbedenklich. „Wir raten jedoch, mit dem Wäschewaschen zu warten, bis das Wasser wieder klar ist, damit die Wäsche nicht verfärbt“, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Rohrnetzspülung kommt ein Saugspülverfahren zum Einsatz. Bei diesem Verfahren bringen die Techniker abschnittweise an den Endpunkten der Rohre eine mobile Hochleistungspumpe an. Sie spült die Leitungen in Hochgeschwindigkeit durch, sodass Ablagerungen entfernt werden. Für jeden Spülabschnitt wird im Voraus die Mindestspülmenge errechnet. Während des Prozesses wird alles automatisch überwacht, am Ende leiten die Mitarbeiter der Stadtwerke das Spülwasser in das Abwassersystem ein.

Wann ist wo mit Ausfällen zu rechnen?

„Mit der regelmäßigen Rohrreinigung sorgen wir für eine dauerhaft hohe Qualität des Trinkwassers“, erklärt Stefan Kromczynski, Leiter Technischer Service der Stadtwerke Bernau. „Nach einer Rohrnetzspülung sind die Wasserleitungen für die nächsten Jahre fit“. In Bernau werden bei der aktuellen Spülung insgesamt 57,65 Kilometer Rohrnetz gespült.

Am Montag (16. Oktober 2023) beginnen die Arbeiten am Trinkwassernetz im Ortsteil Waldfrieden, in Gieses Plan, am Panke-Park, in Teilen des Puschkinviertels, in einigen Straßen in Ladeburg sowie in Albertshof, Lindow, Birkenhöhe, Birkholz, Birkholzaue und Börnicke. Die Arbeiten erledigen die Stadtwerke im Auftrag des Wasser- und Abwasserverbandes (WAV) Panke/Finow. Sie sollen bis zum 3. November andauern. „Sollte es auch in den umliegenden Straßenzügen zu Beeinträchtigungen kommen, bitten wir um Verständnis“, sagte Stefan Kromczynski.