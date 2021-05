Ein Grundstück in Hobrechtsfelde, einem 250-Seelen-Dorf in der Gemeinde Panketal, bekommt eine neue Pächterin. So weit, so klar. Doch drumherum tobt ein Rosenkrieg, der die Ortschaft in Atem hält – eine Geschichte über Ex-Partner, Heimlichkeiten, vermeintliche Lügen und enttäuschte Hoffnunge...