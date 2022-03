Großer Andrang herrscht am Dienstagvormittag an der Freien Tankstelle Bernau. Die Sonne strahlt vom Himmel, viele nutzen die Gelegenheit, um ihr Auto zu waschen. An den Zapfsäulen ist die Stimmung dagegen eher getrübt. Viele Autofahrer sind geschockt über die hohen Preise und haben verschiedene ...