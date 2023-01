Die Nachricht hatte sich in Basdorf schnell herumgesprochen. Dort soll am Freitagabend eine Frau am Bahnhof angegriffen worden sein. In den entsprechenden Gruppen bei Facebook wurde darüber kontrovers diskutiert. Die Administratoren hatten den Eintrag eines Gruppenmitglieds dazu gelöscht, mit Hinweis darauf, dass es keine belegbaren Beweise für die Tat gab.

Inzwischen bestätigte die Polizei den Fall. Nach ihrer Aussage war eine 30-jährige Frau am Bahnhof Basdorf offenkundig grundlos von einem männlichen Tatverdächtigen körperlich attackiert und geschubst worden. Die Frau wurde dabei leicht am Finger verletzt.

Tatverdächtiger wird in seinem Heimatland gesucht

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Polizei fest, dass er von den Behörden seines Heimatlandes gesucht wird. Dort hatte er offenbar einen Polizeibeamten angegriffen. Den deutschen Behörden liegt ein Auslieferungshaftbefehl vor.

Der Mann wurde verhaftet, bereits am Samstag einem Richter vorgeführt und anschließend zum Vollzug der Auslieferung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.