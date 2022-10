Auf der Leitplanke endete am Samstagabend die Fahrt eines Kleintransporters samt Anhänger auf der Bundesstraße B2 zwischen Berlin und Schwanebeck.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr in Lindenberg in Höhe des Abzweiges nach Schwanebeck . Als Ursache gab die Polizei Unaufmerksamkeit des Fahrers an. Verletzt wurde niemand.