Bei schönstem Wetter ins Wasser gehen, im Grünen picknicken, Museen besuchen, Eis essen oder eine Radtour machen. Die großen Ferien stehen vor der Tür. Tolle Sachen erleben und entdecken kann man nicht nur woanders. Auch Bernau hat in der Sommerzeit viel zu bieten.

Ein heißer Sommertag lässt sich am besten mit einer Abkühlung im Wasser überstehen. Bernau hat drei Strand- und Freibäder: das Freibad Waldfrieden, das Waldbad Liepnitzsee und die Plansche.

Ein Sommerferien-Tag im Freibad

Das Freibad Waldfrieden in der Hans-Wittwer-Straße 26 gehört zum Bauhaus-Komplex. Es hat ein 50 Meter-Becken. Die Gäste können auf dem Gelände Volleyball, Tischtennis oder auch Schach spielen. Das Bad verfügt über inklusive Badeangebote und kann von allen benutzt werden. Das Waldbad Liepnitzsee liegt mitten im Wald an einem der saubersten Seen Brandenburgs. Es gibt eine Liegewiese, ein Planschbecken für die Kleinen und einen Bootsverleih für Ruder-, Tretboote und Stand-Up-Paddel. Die Plansche befindet sich mitten in Bernau. Das Bad ist ein Wasserspielplatz mit einem Angebot für Familien mit kleinen Kindern. Weitere Informationen zu den Bädern gibt es auf www.freibad-bernau.de.

Für ein Sommerpicknick bieten sich die vielen Parks in Bernau an. Direkt in der Innenstadt befinden sich entlang der Stadtmauer der Goethe-, Külz-, Elysium- und Stadtpark. Hier findet man Natur pur und Schatten zum Entspannen. Etwas weitläufiger ist der Panke-Park mit einer Größe von 19 Hektar. Er ist ideal für einen großen Spaziergang oder Sporteinheiten. Ein weiterer schöner Park ist der Kriemhildpark. Dort findet am 9. September das 100-jährige Nibelungenfest statt. Wer sich weniger fürs Picknick und mehr fürs Wandern interessiert, der sollte sich das Naturschutzgebiet der Schönower Heide mit einer Fläche von 534 Hektar nicht entgehen lassen.

Urlaub mit Kunst und Geschichte

Für alle Kunst- und Geschichtsliebhaber gibt es in der Sommerzeit ein schönes Angebot. Immer donnerstags und samstags ist die Skulpturensammlung der Waldsiedlung Bernau im Kunstraum Innenstadt geöffnet. Geöffnet hat auch das Museum im Steintor immer von Mittwoch bis Sonntag. Die Dauerausstellung im Besucherzentrum Bernau für das UNESCO-Welterbe Bauhaus kann dienstags bis sonntags besichtigt werden. Ergänzend dazu bietet es nach Voranmeldung immer samstags und sonntags um 11.30 und 14.30 Uhr Führungen durch das UNESCO-Welterbe Bauhaus an.

Das können Jugendliche in Bernau unternehmen

Ihr habt Schulpause und unaufhaltsame Langeweile? Für diesen Fall eignen sich die sechs Jugendklubs der Stadt als Anlaufstelle: Dazu gehören der Treff Dosto, das Stadtteilzentrum Südstern, die Freizeithäuser Yellow, Konfetti und der Klub am Steintor und der Jugendclub Frischluft. Geöffnet haben die Treffs unter der Woche und bieten jeweils ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten an.

Speziell als Ferienprogramm bietet das Freizeithaus „Yellow“ das Projekt „Tierisch unterwegs“ vom 7. bis 18. August an und der „Klub am Steintor“ veranstaltet ein künstlerisches Projekt bis zum 28. Juli.

Für Fußballfans gibt es beim BSV Rot Weiß Schönow vom 8. bis zum 11. August die Hertha BSC Fußball-Ferienschule. Vom 31. Juli bis zum 19. August bietet „The Camp“, ein Projekt der Eastside Fun Crew, ein vielfältiges Tanzprogramm. Die Kidsweek findet vom 31. Juli bis zum 5. August statt, die Newcomer Week vom 7. bis zum 12. August und die Pro Week vom 14. bis 19. August.

Spiel & Sport in Bernau an der frischen Luft

Jede Menge Spaß und Bewegungsgarantie gibt es auf den mehr als 70 Spielplätzen Bernaus. Hier können Groß und Klein ihre Freizeit verbringen. Ob Klettergerüst, Bolzplatz, Riesenschaukel, Tischtennisplatte oder auch Fitnessgerät - in jedem Orts- und Stadtteil finden sich Plätze mit den verschiedenen Spielangeboten. Spaß pur für Skater, Roller und Biker garantieren auch die zwei Skateanlagen an der Gottlieb-Daimler-Straße und an der Ladeburger Chaussee.

Während der Sommerferien ist die Stadtbibliothek geöffnet und bietet viel Platz und eine riesige Auswahl an Lesestoff und Spielen. Über 12.000 Exemplare finden sich in der Abteilung speziell für Kinder. Die Bibliothek Schönow lädt am 1. August um 17 Uhr zur Lesereihe „Heiter bis wolkig“ zum Thema „Garten, Märchen, herrliche Geschichten, die uns erstaunen“ ein.

Musik auf dem Markt auch in den Sommerferien

Schöne Klänge verspricht die Reihe Musik im Korb auch in der Ferienzeit. Immer samstags ab 10.30 Uhr vor dem Neuen Rathaus wird abwechslungsreiche Musik geboten. Speziell für Kids: Am 5. August kommt Frank Fröhlich mit dem Thema Bücherwurm Fridolin.