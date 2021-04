Autofahrer müssen in den kommenden Nächten und Tagen wieder mit Behinderungen auf den Autobahnen in der Region rechnen. So gibt es in der Nacht zu Mittwoch Brückenbauarbeiten am Dreieck Pankow. Dafür wird ab Dienstag, 13. April, 22 Uhr, die Überfahrt von der A10 aus Richtung Hamburg und Frank...