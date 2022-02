Der Innenstadtring als Einbahnstraße ist ein heißer Anwärter für das spannendste Verkehrsthema für Bernau in diesem Jahr. Bringt es weniger Stau in der Stadt, wenn der Verkehr auf dem Ring über die Jahn-, Lohmühlen-, Breitscheid- und August-Bebel-Straße nur in eine Richtung läuft? Oder soll...