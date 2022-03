Einbrecher haben in der Nacht zu Sonnabend hohen Sachschaden an der Prenzlauer Chaussee in Wandlitz verursacht. Um den Tätern habhaft zu werden, suchen die Ermittler nun Zeugen.

Wie die Polizei in Bernau am Sonntag berichtete, hatten Unbekannte versucht, in ein Geschäft für Anglerbedarf einzubrechen, was ihnen augenscheinlich aber nicht gelang. Außerdem stellte der Inhaber des Angelladens diverse Farbschmierereien an der Fassade der Verkaufseinrichtung fest. Ob diese Tat in Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch steht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.