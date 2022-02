Nach einem Lkw-Unfall ist am Donnerstag (24. Februar) die Autobahn A11 zwischen Berlin und dem Dreieck Uckermark im Barnim in beiden Richtungen gesperrt worden.

Der Verkehr wird zur Stunde in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Finowfurt und in Richtung Prenzlau/Stettin an der Abfahrt Wandlitz abgeleitet, sagte Polizeisprecher Roland Kamenz.