Kurz vor halb neun klingelt bei David „Inge“ Meißner in der Bernauer Cocktailbar „Elysium“ am Freitagabend das Telefon. In der Leitung ist eine Bestellung für einen „Sex on the Beach“ und einen „Zombie“. „Könnt Ihr Euch in zehn Minuten abholen“, spricht Meißner in den Hörer ...