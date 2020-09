Verdi-Streik BBG kann Schülerverkehr im Barnim nicht absichern Bernau Seit 3 Uhr Dienstagmorgen (29.09.) läuft der Streik im Öffentlichen Personennahverkehr. Auch die Beschäftigten der Barnimer Busgesellschaft (BBG) sind im Ausstand. Bereits am Montag kündigte die BBG an, den Schülerverkehr nicht absichern zu können, dafür aber den Stadtverkehr aufrecht erhalten zu wollen. Welche Busse fahren und welche nicht, ist auch heute Morgen unklar.

Schüler aus Biesenthal hatten Glück. „Im Auftrag der Barnimer Busgesellschaft“, wie ein Schild hinter der Frontscheibe zeigt, ist gegen 7.30 Uhr ein Bus der Linie 896 in der Stadt unterwegs und nimmt Fahrgäste auf, die nach Bernau wollen. Am Marktplatz steigen mehrere Schüler ein, auch vor der Grundschule am Pfefferberg nutzen BBG-Kunden die Mitfahrmöglichkeit.