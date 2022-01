Kurz nach Mitternacht stoppten Beamte des Polizeireviers Beelitz Montag an der Anschlussstelle Lehnin einen PKW BMW, der in auffälliger Fahrweise – unnötiges Bremsen und in Schlangenlinien – auf der Autobahn unterwegs war. Da die Kollegen erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnahmen, wurde ihm ein Test angeboten, der erstaunliche 2,53 Promille zum Vorschein brachte.