Feuerwehr und Polizei kamen Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Venise-Gosnat-Straße in Brandenburg an der Havel zum Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen brannte die Dämmung im Dachbereich des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen – alle Wohnungen blieben unbeschädigt und weiter bewohnbar.