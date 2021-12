Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am späten Dienstagabend an der A2 bei Ziesar im Landkreis Potsdam-Mittelmark ereignet. Eine Mercedes-Fahrerin hatte an der Autobahnausfahrt zur L52 offenbar den Kreuzungsbereich übersehen und ist mit einem Transporter der Bundeswehr kollidiert.

Bundeswehrtransporter landete im Straßengraben